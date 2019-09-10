Erdoğan'dan Süleyman Turan için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan için taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.