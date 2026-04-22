Erdoğan'dan Steinmeier'e kritik telefon: Avrupa'nın kalbiyle stratejik temas!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki köklü bağları ve dünyayı sarsan küresel meseleleri ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, Türkiye ve Almanya'nın bölgesel istikrarın korunmasındaki kilit rollerini bir kez daha teyit etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini daha ileriye taşıma kararlılıklarını dile getirdi. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin canlandırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi stratejik konuların gündeme geldiği görüşmede, iki müttefik ülkenin karşılıklı çıkarlar temelinde diyalog kanallarını açık tutmasının önemi vurgulandı.
