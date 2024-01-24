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Ekonomi Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam müjdesi
Ekonomi

Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-01-24 12:27:00 -
Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam müjdesi

"AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi verdi.

"Emeklilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını memur emeklisiyle aynı orana yükselttik.

6 aylık oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız."
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Yorumlar

Zehra men

10 000 tl alan yine 10.000 tl almaya devam edecek yani

Sassas

Allah razı olsun başkanım emekliye yüz binlirada verseniz doymaz bende emekliyim haksızlık şuydu memur ve işçi ayrımı oda giderildi bende endüşük alıyorum bizdeki ssk nın ve ve emekli yaşla ilgili yalnışın sıkıntısı az maaş almak bizdeki kadar hiç bir ülkede genç yaşta emeklilik yok dünyayı dolaşın emekliler genç yaşta geleceği hesap etmeden hovardaca harcar akıllanıncada devlet az veriyor evinde devletinde huzur içinde yaşıyorsan onunda bir bedelinin olduğunu kimse hesaba katmıyor
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