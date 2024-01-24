Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam müjdesi
"AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi verdi.
"Emeklilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını memur emeklisiyle aynı orana yükselttik.
6 aylık oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız."
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