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Siyaset Erdoğan’dan sergi molası
Siyaset

Erdoğan’dan sergi molası

Pandemiye rağmen dur durak bilmeyen bir enerji ile ülke için çalışıp çabalayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün pazar gününü fırsat bilerek 28 Şubat temalı “Böyle Daha Güzelsin” sergisini gezdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:43:00 -
Erdoğan’dan sergi molası

Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak Gülhane’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası’nda düzenlenen sergiyi dolaştı. Erdoğan’a kızları ve torunları eşlik etti. Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor. Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor. SERRAC İLE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞTÜ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Başbakanı Fayiz es- Serrac’ı kabulünde, Libya’daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi. Kabulde, Libya’daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, “Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir.” denildi.

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