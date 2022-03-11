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Siyaset Erdoğan'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması!
Siyaset

Erdoğan'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması!

Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:59:00 - 2022-03-11 16:05:21

 Yeniakit.com.tr 

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Faşizan uygulamalar kabul edilemez'

Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Erdoğan, "Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken, bu mücadeleye zarar verip, leke sürecek adımlardan mutlaka imtina edilmelidir." dedi.

Erdoğan, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin de şu mesajı verdi:

Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez.

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