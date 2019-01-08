Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran sözler: Vasiyet bırakabilirim

Parti grubunda CHP'ye yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Marmaray ve Avrasya Tüneli'ne en büyük muhalefeti yine bunlar yaptı. Hatta İnönü; Menderes, Boğaz'a köprü projesini ilk gündeme getirdiğinde tartışmayı 'yıkarız' diyecek kadar ileri götürmüştü. Daha önce köprü projesini gündeme getiren merhum Nuri Demirağ, kendisini engelleyen dönemin Başbakanı İnönü ve Ali Çetinkaya için 'şayet gelecekte körü yapılırsa üzerine İnönü ve Çatinkaya geçemez' diye yazılmasını vasiyet etmiştir. Herhalde ben de 'Bay Kemal geçemez' diye bir vasiyet yapabilirim" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Birileri Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen onlara meydanın boş olmadığını göstermektir. Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Açıklamadığımız 6 il kaldı. Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat biz açıklayacağız. Cumada itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'da adaylarımızı açıklayacağız.

İttifak konusunda teşkilat mensuplarımızın almış olduğumuz kararlara saygı duymasını rica ediyorum. Kimse kalkıp 'ben' diye hareket etmesin. Burada 'biz' var. Herkes buna uysun. Cumhur İttifakı inşallah 31 Mart akşamı bu yoldan zaferle çıkacaktır. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet' benim ifademle 'illet ittifakı'na karşı zaferimizi ilan edeceğiz.

"Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir"

Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Daha doğrusu ana muhalefetin iktidara talip bir parti gibi değil, marjinal bir örgüt gibi davranıyor olmasıdır. Bugün CHP yönetimi cumhuriyetçilik de halkçılık da kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. Bu zat sorsanız demokratlığı kimseye bırakmaz. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunda oturduğu 9 yılda 9 seçim kaybetmesine rağmen oraya çivilenmiş gibi yerinden kıpırdamaz.

"Cesaret edemedi, edemez"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya cesaret edemedi, edemez. Buna karşılık hakarete, yalana gelince aslan kesilir. Can çıkmadan huy çıkmaz. Sıkıntının asıl kaynağı partinin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadakiler de oraya gidermiş. Türkiye'de milletin hayrına yapılan hangi iş varsa CHP karşısında yer almıştır. Biz yurtta sulhü sloganla değilk savunma sanayiini güçlendirerek sağlaacağımızı biliyoruz. Keban Barajı gündeme geldiğinde CHP zihniyeti engellemeye çalıştı. Varlık sebebi yeni adımları engellemeye çalışmak olan parti ile karşı karşıyayız.

Deniz Çakır'a sert sözler

Bu ülkenin başı örtülü genç kızlarına Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin dik alasıdır. Neymiş adı da sanatçıymış... İnsanların yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir.

Bolton'a tepki

İsrail'den verdiği mesajı kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman PKK/YPG benim kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Hangi milletten olursa olsun eğer terörist ise gereğini yaparız, hakkından geliriz. Trump'a terör örgütü ile yürüttükleri ortaklıktan duyduğumuz memnuniyetsizliği açık bir dille ifade ettim.

"Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız"

Harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarında bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Başka teröristler de olsa onlarında hakkından gelmek boynumuzun borcudur. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Geçmişte aynısını yaptık bundan sonra da yapacağız.

"Teröristten başka hangi Kürt öldürüldü?"

Teröristten başka hangi Kürt öldürüldü? 200 bin Kürt kardeşlerimizi kim barındırdı. Bunu görmeyeceksin, 'Kürtleri öldürmek' diyeceksin. Teröristin kimliğine bakmıyoruz. Sadece elindeki silahı kime yönelttiğine, döktüğü kana bakarak teröristi halktan ayırt ediyoruz.

"Hazırlıklarımız tamam harekete geçeceğiz"

Harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarında bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Başka teröristler de olsa onlarında hakkından gelmek boynumuzun borcudur. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Geçmişte aynısını yaptık bundan sonra da yapacağız."