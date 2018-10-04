Erdoğan'dan önemli görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi Fuad Masum’dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih’in bu vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.