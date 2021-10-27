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Gündem Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Verdiği desteği unutmadık"
Gündem

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Verdiği desteği unutmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 18:36:00 - 2021-10-27 18:55:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Çad'la ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarmaktır.

FETÖ iltisaklı okullarında 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. Çad'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği unutmadık.

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