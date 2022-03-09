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Siyaset Erdoğan'dan önemli açıklama: Putin ve Zelenskiy teklifimizi kabul etti
Siyaset

Erdoğan'dan önemli açıklama: Putin ve Zelenskiy teklifimizi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i de Türkiye'de bir araya getirmek istediklerini belirterek, Antalya'da Türkiye gözlemciliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmesini kendilerinin teklifi ve ısrarı üzerine ayarlandığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:19:00 -
Erdoğan'dan önemli açıklama: Putin ve Zelenskiy teklifimizi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının en önemli gündem maddesi Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi oldu.

Yapılmasını arzu ettiği 3'lü liderler zirvesi için Putin'i tekrar Türkiye'ye davet ettiğini söyleyen Erdoğan, "Biz Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile de Ankara ya da İstanbul'da bir araya gelmek istiyoruz. Biz taraf değiliz, barıştan yanayız" dediği öğrenildi.

Masayı Türkiye kurdu

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki 3'lü zirvenin perde arkasını kurmaylarına anlattı. Ukrayna'nın önce zirveye katılmayı kabul ettiğini ancak sonra vazgeçtiğini aktaran Erdoğan, "Daha sonra araya biz girdik ve her iki taraf da Antalya'da masaya oturmayı kabul etti. Masadan ne karar çıkar bilmiyoruz ama gelinen nokta oldukça önemli" dediği belirtildi.

Erdoğan devreye girmiş

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel de dün diplomatik kaynaklardan edindiği önemli bir bilgiyi paylaşmış ve Antalya'daki zirve kararının, Putin-Erdoğan telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanının teklifi ve ısrarı sonucunda alındığını belirtmişti.

Ateşkes sağlanmalı

Putin'le yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesini kurmaylarına anlatan Erdoğan'ın, "Sayın Putin ile uzun, güzel bir konuşma yaptık. Tezlerimizi ve düşüncelerimizi anlattım. Haklı ve haksız olduğu noktaları söyledim. İşgali doğru bulmadığımızı ama yaptırımlara da karşı olduğumuzu ifade ettim. Barıştan yana olduğumuzu ve ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Yorumlar

dikkatli bakmak

gercekten barış kadar güzel bir duygu yok dünyada işallah barışırlar bir anlaşmaolur türkiye içinde güzel bir duygu
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Reis

Seni seviyoruz lakin doktorlara haksızlık yapılıyor döner alamayan doktor 8 bin tl maaşla Ne yapsın. Askari ücrete yaklaşmış doktor maaşı sürekli oy kaybediyorsunuz bu doktorların birde aileleri var okuyan okumakta olan doktorlar var onların aileleri var bunlardan oy beklemiyor sunuz sanırım türkiyenin en başarılı çocukları doktor olup gece gündüz çalışıp sonrada ilkokul mezunu bekçi ile aynı maaşa çalışmasını beklemek komik. Akp olarak siz seçime girmeyin gerçekten parti tükenmişlik sendromu yaşıyor tüm kesimleri küstüydünüz sadece patronlara çalışıyorsunuz enerji olsun sağlık sun altyapı olsun.
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