Erdoğan'dan müjde açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Amacımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktadır." diyen Erdoğan "Milletimizin hayali olan Togg'un teslimatları başlıyor. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak pek çok savunma ürününü hizmete alıyoruz. En üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Biz dünyadan göçsek de geride amel defterimizi açık bırakacak eserler bırakmamız gerekiyor. Amacımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktadır. Mal, mülk değil, ümmete ve tüm insanlığa faydalı işler yapmaktır. Bu anlayışla 40 yıldır siyasetin farklı kulvarlarında aziz milletimize hizmet ediyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye için çok önemli projelere imza attık. 85 milyon vatandaşımızla birlikte dünyadaki mazlumlarında umudu olan bir Türkiye olmak için ciddi mücadele verdik. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan nice badireyi bertaraf ettik. Ekonomimizi büyüttük, yasakları ortadan kaldırdık, şu anda kişi başı milli gelir 10 bin dolara yükseldi. Pek çok imkansızı başardık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmak üzere gerçekleştirdiğimiz reformlarla Türk siyasi tarihinde önemli bir yer edindik. Artık başarıyla destan yazan bir Türkiye var. 1999 deprem sonrası memur maaşlarını IMF krediyle ödeyen Türkiye'den, bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk. Milletimizin hayali olan Togg'un teslimatları başlıyor. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak pek çok savunma ürününü hizmete alıyoruz. En üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler de vereceğiz. Ekonomide kat ettiğimiz mesafe önemlidir. Bizim asıl başarımız yasakları kaldırarak milletimize özgüven kazandırmaktır. Anadolu insanına bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu yeniden hissettirdik. Kılık kıyafeti sebebiyle çalışma izni verilmeyen kadınlarımızı unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenine katılan ninelerimizi unutamayız. Bizden önce yıllarca ötekileştirilmiş toplum kesimlerinin tamamına hak ettikleri değeri biz verdik. Yıllarca bu millete dikte edilen kast sistemini ortadan kaldırdık.



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