Erdoğan’dan milyonlarca gence umut aşılayan mesaj! Ne olursa olsun sizler bu ülkenin göz bebeğisiniz!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşımda bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)