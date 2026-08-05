İsrail ile ilişkilerde çatlak derinleşiyor: Beyaz Saray'da 'İran' çatlağı!

ABD yönetimi İran politikası konusunda kendi içinde şiddetli bir ayrışma yaşarken, terörist İsrail ile olan kirli iş birliğinde de ciddi çatırdamalar baş gösteriyor. Siyonist çete lideri Netanyahu'nun baskılarına maruz kalan Vaşington'daki güç odakları, diplomasi ile askerî maceracılık arasında bocalıyor

Siyonist yönetimin şantajları ve sızdırılan istihbarat raporları, Amerikan yönetimindeki güç mücadelesini daha da karmaşık bir hâle getiriyor.

Beyaz Saray ekibinde İran kavgası

Donald Trump'ın İran'a yönelik izlediği tutum, Beyaz Saray dâhilinde son dönemin en şiddetli tartışmalarına sebebiyet verdi. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı bilgilere göre Trump, geçtiğimiz hafta güvenlik ekibindeki bazı üst düzey isimlerle İran hususunda sert fikir ayrılıkları yaşadı. ABD Başkanı'nın özellikle İran savaşının idaresi ve terörist İsrail ile yürütülen koordinasyona dair değerlendirmeler sebebiyle büyük bir öfke krizine girdiği belirtiliyor. Beyaz Saray sözcüleri bu iddiaları yalanlamaya çalışsa da yönetim içerisindeki bir kanat diplomatik temasların sürdürülmesini savunurken, diğer kanat İran üzerindeki baskının artırılmasını talep ediyor. Trump ise net bir duruş sergileyemeyerek danışmanlarının farklı telkinleri arasında bocalıyor.

İsrail ile ilişkilerde çatlak derinleşiyor

İran meselesi sadece Beyaz Saray içindeki dengeleri sarsmakla kalmıyor, Vaşington ile terörist İsrail arasındaki ilişkileri de doğrudan etkiliyor. Reuters'ın haberine göre Trump ile siyonist çete başı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen son görüşmede İran'a karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Netanyahu'nun diplomatik çözümlere tamamen kapıyı kapatarak iktisadi ve askerî baskının sürdürülmesini savunduğu bildirildi. Trump ise muhtemel bir çatışmanın dünya enerji piyasalarında oluşturacağı yıkıcı etkilerden çekindiği için daha temkinli davranmaya çalışıyor. Ayrıca Trump'ın, İran'ın yeraltı nükleer tesislerine dair sızdırılan istihbarat haberlerinden ötürü İsrail yönetimine karşı duyduğu rahatsızlığın arttığı vurgulanıyor.

Vaşington hattında savaş lobisinin baskısı

Savaş yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran konusunda askerî güç kullanmaktan çekinilmeyeceğini belirterek gerilimi tırmandıran isimlerin başında geliyor. Hegseth'in İsrail ziyaretini ertelemesi de Vaşington'ın İran politikasındaki belirsizliklerin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor. ABD yönetimi bir yandan İran'ın nükleer hamlelerine karşı diplomatik kanalları tamamen kapatmamaya çalışırken, diğer yandan terörist İsrail'in işgalci kaygılarını tatmin etmek zorunda kalıyor.