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Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

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AA Giriş Tarihi:

Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Almanya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeye geriledi.

#1
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinde birçok ölçüm noktasında su kritik seviyeye düşerken, uzmanlar, "durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulundu.

#2
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Federal Su Yolları ve Denizcilik İdaresi verilerine göre, Ren Nehri'nde Mainz ile Koblenz arasındaki Kaub ölçüm istasyonunda su seviyesi 24 santimetreye düştü.

#3
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Yağış beklenmemesi nedeniyle Ren'deki su seviyesinin ileriki günlerde daha da düşmesi öngörülüyor.

#4
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Elbe Nehri'nde Magdeburg-Strombrücke ölçüm noktasında su seviyesi 45 santimetreye kadar geriledi. Cuma günü bu seviyenin 40 santimetreye düşmesi bekleniyor.

#5
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Tuna Nehri'nde de özellikle Bavyera'daki Straubing-Bogen ilçesine bağlı Pfelling bölgesinde su seviyesi 216 santimetre olarak ölçüldü.

#6
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Bu değer, bugüne kadar kaydedilen en düşük seviyenin 5 santimetre altında kaldı.

#7
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Yetkililer, bu yıl birçok nehir kesiminde düşük su seviyelerine "olağan dışı derecede erken" ulaşıldığını bildirdi.

#8
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Düşük su seviyeleri, Almanya'nın iç su yolu taşımacılığını da ciddi şekilde etkiledi.

#9
Foto - Ren, Elbe ve Tuna’da alarm Avrupa’da nehirler kuruyor taşımacılık durdu

Düşük su seviyeleri nedeniyle taşımacılık yapan gemilerin, bazı bölgelerde normal taşıma kapasitesinin 4'te 1'inden daha az yükle sefer yapmak zorunda kaldığı, bunun da işletme maliyetlerinin artmasına yol açtığı kaydedildi.

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