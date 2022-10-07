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Gündem Erdoğan'dan Miçotakis'e rütbe ayarı
Gündem

Erdoğan'dan Miçotakis'e rütbe ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekya'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e verdiği ayarla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:34:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii’ne geçti. Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gazetecilere kandil simidi de dağıttı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e, "Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" dedi.

 

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