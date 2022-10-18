Erdoğan'dan madenciler için flaş karar!

AK Parti MKYK'sı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda ana gündem Bartın'da yaşanan maden kazası oldu.

Türkiye'nin en büyük maden faciaları arasında yer alan olaya ilişkin ayrıntılar, toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi.

Aynı zamanda destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı.

Dönmez, çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı. İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin lirayı aşan nakdi yardımın yapılacağı yeniden gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.