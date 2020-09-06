Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar ele alındı.

Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceği bildirildi.

Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ile toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşması olduğunun tekrarlandığı görüşmede, Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ile Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğu kaydedildi.

Basına kapalı şekilde 2 saat 35 dakika boyunca devam eden kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Türkiye, Hafter'i köşeye sıkıştırdı

Türkiye, Libya'da varlık göstererek, ülkedeki darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştırmıştı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerinde herhangi bir diktatörlüğe müsade etmeyeceklerini bildirerek desteklerinden dolayı Türkiye'ye derin minnet duyduklarını bildirmişti.

Masum insanların evlerine dönmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Başbakan Serrac, darbeci Hafter'in çekilmek zorunda kaldığı sivil yerleşim yerlerine binlerce mayın bırakmıştı.

Serrac, artık savunmadan taaruza geçtiklerini, Hafter güçlerinin geldikleri yere geri dönünceye kadar durmayacaklarını vurgulamıştı.

Serrac, Türkiye'ye duyduğu minneti dile getirerek Libya'nın en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacağını, o ülkelere teşekkürlerini sunacaklarını ve gelecekteki iş birliği için güçlü temeller tesis edeceklerini açıklamıştı.