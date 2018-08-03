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Erdoğan'dan kritik 'dolar' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı hazırlanan ekonomik tuzağa dikkat çekerek millete seslendi ve 'Yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın bunları TL’ye nakde dönüştürün." dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 18:10
Erdoğan'dan kritik 'dolar' çağrısı

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı çağrıda, hükümetin 100 günlük eylem planını açıkladı.  Burada ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit verimliliğini planlıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesaptan yöneterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. " dedi.

Erdoğan şöyle konuştu;

EKONOMİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

"Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık, bunu da aşacağız.Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.

MİLLETİME SESLENİYORUM DÖVİZLERİ ÇIKARTIN

Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun"

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 18:10
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