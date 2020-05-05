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Siyaset

Erdoğan'dan kritik açıklama! Baro ve odalara ayar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro ve tabip odaları başta olmak üzere bu yapılarda düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:44:00 - 2020-05-05 16:55:05
Erdoğan'dan kritik açıklama! Baro ve odalara ayar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu öncesi kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları sonrası baroların yapılarının düzenlenmesine yönelik başlayan tartışmalar hakkında kritik açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Odalara ve barolara yeni düzenleme

"Meclis'te neticelenmeyi bekleyen çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır.

Geçtiğimiz günlerde, Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların, Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir.

Meclis'e en kısa sürede sunulmalı

Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız."

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