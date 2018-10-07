Erdoğan'dan Kızılcahamam değerlendirmesi

Toplantının yapıldığı otelden ayrılırken, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin "Kampta dinlenebildiniz mi?" sorusuna, "Dinlenmeye gelmedik, çalışmaya geldik." karşılığını verdi.

Erdoğan, "Spor yapabildiniz mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben sadece okudum, tek tek bazı arkadaşlarla görüşmelerim oldu. Bunun dışında da zaten konuşmalar, takdimler ve takdimlere cevaplar... Dolu bir program oldu, maşallah ve böylece yeni kabine tabii ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Onlar için de güzel bir eğitim oldu. Hepsinden öte tabii bir kaynaşma noktasında çok çok önemliydi. Seçime giderken böyle bir kaynaşmanın olması çok da önemli ve özellikle tabii bu Eliz de hakikaten gerek alan büyüklüğü itibarıyla gerekse yatak kapasitesi itibarıyla, merkeze Ankara'ya da yakınlığı sebebiyle bizim için iyi bir fırsat oldu.

Bundan sonraki süreçte biz bütün birimlerimizin, kadın kolları ve gençlik kolları hepsinin burada eğitimini yapma şansımız var. Seçim öncesi böyle bir şey de düşünüyorum. Onları da burada, böyle bir kampa alarak seçime hazırlamak, kaynaştırmak ve sürece hız vermek..."

Öte yandan, basın çadırında bekleyen gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramı olarak tulumba tatlısı ve baklava gönderildi.

