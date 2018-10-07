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Erdoğan'dan Kızılcahamam değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin,  "Dolu bir program oldu, maşallah ve böylece yeni kabine tabii ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Onlar için de güzel bir eğitim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 20:16
Erdoğan'dan Kızılcahamam değerlendirmesi

Toplantının yapıldığı otelden ayrılırken, çıkışta gazetecilerin  sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin "Kampta dinlenebildiniz mi?"  sorusuna, "Dinlenmeye gelmedik, çalışmaya geldik." karşılığını verdi.

Erdoğan, "Spor yapabildiniz mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben sadece okudum, tek tek bazı arkadaşlarla görüşmelerim oldu. Bunun  dışında da zaten konuşmalar, takdimler ve takdimlere cevaplar... Dolu bir program  oldu, maşallah ve böylece yeni kabine tabii ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Onlar  için de güzel bir eğitim oldu. Hepsinden öte tabii bir kaynaşma noktasında çok  çok önemliydi. Seçime giderken böyle bir kaynaşmanın olması çok da önemli ve  özellikle tabii bu Eliz de hakikaten gerek alan büyüklüğü itibarıyla gerekse  yatak kapasitesi itibarıyla, merkeze Ankara'ya da yakınlığı sebebiyle bizim için  iyi bir fırsat oldu.

Bundan sonraki süreçte biz bütün birimlerimizin, kadın kolları ve  gençlik kolları hepsinin burada eğitimini yapma şansımız var. Seçim öncesi böyle  bir şey de düşünüyorum. Onları da burada, böyle bir kampa alarak seçime  hazırlamak, kaynaştırmak ve sürece hız vermek..."

Öte yandan, basın çadırında bekleyen gazetecilere Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın ikramı olarak tulumba tatlısı ve baklava gönderildi.
 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:16
  1. Ankara
  2. Erdoğan

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