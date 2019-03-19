Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Satılık olan sensin"

Tank palet fabrikasının satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "Çok garip bir insan, savunma sanayii için burada bulunan tesisi yenilemek şarttı. 50 milyon dolar gerekiyordu. Ana bakım fabrikasının işletmesini üretimi hızlandırmak üzere ortaklık sağladık. 25 yılığına BMC'ye devrettik. Bay Kemal 'Sakarya Arifiye'deki tesisi sattılar' diyor. Yahu satılan bir şey varsa o da sensin Niye yalan söylüyorsun" dedi.