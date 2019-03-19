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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

19 Mart 2019 Salı 15:48
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Satılık olan sensin"

Tank palet fabrikasının satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "Çok garip bir insan, savunma sanayii için burada bulunan tesisi yenilemek şarttı. 50 milyon dolar gerekiyordu. Ana bakım fabrikasının işletmesini üretimi hızlandırmak üzere ortaklık sağladık. 25 yılığına BMC'ye devrettik. Bay Kemal 'Sakarya Arifiye'deki tesisi sattılar' diyor. Yahu satılan bir şey varsa o da sensin Niye yalan söylüyorsun" dedi. 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:48
  1. Sakarya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    ÖZEL SEKTÖR İŞ ÜRETİYOR HEM UCUZA GELİYOR HEM YENİ İCATLAR YAPIYOR CALIŞANI MEMNUN EDİYOR DEVLET AYNI İŞ İÇİN TEŞKİLAT KURSA HİÇBİR İCRAT OLMUYOR BU YILLAR DENENDİ BİLMİYORMUSUNUZ HEP DEVLETE YÜK OLDULAR ONLAR ZARAR ETTİ MİLLETİN VERGİSİ ORALARA GİTDİ YOK SATDI EDEBİYATI SOLCULUK AKILLI OLUN BUNDAN SONRA YAPILANLAR HATA AFETMEZ
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Gerekiyorsa satin tabi. Köhneleşmis işe yaramayan şeyleri ne yapacak devlet.
  • aliali1 sa önce
    mehmet Karataş,vatikan senin doğduğun yerdir.ayasofyayı kim müze yaptıysa ona sor sorunu
  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 1 sa önce
    Ne demek satılık sensin demek muhalefet liderine ettigin lafa bak.atalarımız ne demiş. Önce lafa bakarım lafmı diye sonra adama bakarım adammı diye.
  • TacettinTacettin1 sa önce
    BMC şu çumhurbaşkanımıza bir aşk duyuyorum diyen sakallı adamın firması mı idi.Neydi ismi yerden biten goncak mı hatırlayamadım tam.sakallı piz gülüşlü biri vardı ya.ha hatırladım zothem goncak
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Satmadinsa yandaslarina verdin diyecekler, aldirma reis cahillere karsi kazanman mümkün debil.
  • NimetNimet1 sa önce
    Allah’ıma çok şükür müslüman bir ailenin ferdiyim.Cumhurbaşkanımızı da seviyorum ama bazen oturaklı sözler etmiyor.İnşallah bir rahatsızlığı yoktur
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 1 sa önce
    Devir ettik satmadık yapma ya satılık sensin filan edep edepp ayosofya açılsın dedik bana provakatör dedin secimden sonra vatikana yolculuk ne zaman onu bari söyle
  • batubatu1 sa önce
    satmadık 25 yıllığına işletmeyi devrettik ne fark var

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