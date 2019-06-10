0553 313 94 23

Erdoğan'dan İzlanda krizi için kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ın İzlanda seyahatinde yaşanan skandalla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile telefon görüşmesi yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:56
Erdoğan'dan İzlanda krizi için kritik görüşme!

Milli Takım'ın İzlanda seyahatinde yaşanan skandalla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

"Türk halkı onların yanında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İzlanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz feneri kurumuyuz”
    1. Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz..
    2. Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme..
    3. IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani..
    4. Turizmde ziyaretçi bereketi
    5. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü
    6. Spot piyasada elektrik fiyatları
    7. Ejder pisti tamamlanıyor
    8. Gültak, 15 milyon liralık borçlanma..
    9. İBB yaz izci kampı kayıtları başladı
    10. Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör
    11. Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor
    12. Burak Yılmaz’dan esprili ’fırça’..
    13. Uşaklılar çevre için yürüdü
    14. CHP'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
    15. Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ve..
    16. Denizde kayıp olan kadının cesedi 20..
    17. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
    18. Çaycuma’da kıraathane ve lokallerin..
    19. Kdz. Ereğli itfaiyesinde yılan mesaisi
    20. ANALİZ - İhracatta Ricardo modeli ve..
    21. Boğulmak üzere olan kişiyi denize..
    22. Akdeniz Üniversitesi’nde mezuniyet..
    23. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16..
    24. Tekkeköy’de yılsonu sergisi açılışı
    25. Sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
    26. Av ve doğa sevdalıları Polatlı’da..
    27. Pençe Harekatı'nda 15 günde 100..
    28. 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade..
    29. Kazı anı güvenlik kameralarına yansıdı
    30. Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’ne..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."