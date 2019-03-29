Erdoğan'dan İYİ Partili adaya sert tepki: Ahlaksıza bak

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklari;

Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada.

'Ahlaksıza bak...'

Fatih'te adayları çıkmış, 'şuraya bak, üzerinde Arapça yazıyor' diyor, 'Beğendin mi?' diyor. Lafa bak, ahlaksıza bak, terbiyesize bak. İngilizce yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığında niye rahatsız oluyorsun, Fransızca yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun? Arapça bir defa dil olarak beynelmileldir. BM'nin statüsünde olan bir dildir. Bu cahiller şu anda Fatih'te belediye başkan adayı. Sözde İYİ Parti.