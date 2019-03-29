0553 313 94 23

Erdoğan'dan İYİ Partili adaya sert tepki: Ahlaksıza bak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da vatandaşa hitap etti. Başkan Erdoğan, İYİ Parti Fatih adayının sözlerine tepki gösterdi.

29 Mart 2019 Cuma 20:12
Erdoğan'dan İYİ Partili adaya sert tepki: Ahlaksıza bak

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklari;

Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada.

'Ahlaksıza bak...'

Fatih'te adayları çıkmış, 'şuraya bak, üzerinde Arapça yazıyor' diyor, 'Beğendin mi?' diyor. Lafa bak, ahlaksıza bak, terbiyesize bak. İngilizce yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığında niye rahatsız oluyorsun, Fransızca yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun? Arapça bir defa dil olarak beynelmileldir. BM'nin statüsünde olan bir dildir. Bu cahiller şu anda Fatih'te belediye başkan adayı. Sözde İYİ Parti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:12
  1. Erdoğan
  2. beykoz
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Osman uralOsman ural6 sa önce
    Bunlar imansız inançsız özsüz sözsüz köksüz takımıdır bunlar milliyetsiz cibiliyetsiz edepden,adaptan imândan yoksun uşak takımıdır.
  • Osman Ural Osman Ural 6 sa önce
    Bunlar milliyetçi filan değil bunlar özünü sözünü kökünü kaybetmiş köksüz bir milliyetsiz uşak takımı bunların vatanı ve bayrağı paradır bunlarda edep,adap,hâya ,imân yoktur bunlar inkarcı imânsız bir topluluktur
  • Osman Ural.Osman Ural.6 sa önce
    Bunlar özünü bilmeyen köksüz bunlar milliyetçi filan değil düpedüz milliyetsiz vatan haini bunlar çünkü milliyetçi ülkücü inançlı imânlı olur bunlar imânsız vatansız bayraksız vatan hainleri

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ahmet Aras’la Turgutreis’te yer yerinden oynadı
  1. Ahmet Aras’la Turgutreis’te yer..
  2. Mehmet Kocadon atılan iftiralara..
  3. "Türkiye'yi düşünerek hareket ediniz"
  4. "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa..
  5. Diyarbakır’da polis noktasının da..
  6. Polisten kaçan sürücü, kaçtığı..
  7. Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve..
  8. "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem..
  9. "Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk..
  10. İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye..
  11. "Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  13. "Beka bu seçimin kaderidir"
  14. Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için..
  15. Sürücü hakimiyeti kaybetti; 3 yaralı
  16. Palet fabrikasının açık depo alanında..
  17. Manisa’da Cumhur İttifakı finali..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  19. Arap ülkelerinden "Filistin için Arap..
  20. CHP'de şok mesajlar! "Erdoğan gitsin..
  21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  22. GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye..
  23. Usta oyuncu Perihan Savaş..
  24. Bar çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü 1..
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurlarda da..
  26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  29. HDP'li Pervin Buldan'dan ilginç..
  30. "Daha çok çalışacağız, daha çok..
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
Ankara'da facia! Ölüler var
Ankara'da facia! Ölüler var
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan