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Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pezevenk' Müjdat Gezen ve ismi silinmiş sözde sanatçı Metin Akpınar’ın Halk TV’de kendisi hakkında sarfettikleri küstah sözlere sert tepki gösterdi. Erdoğan "Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler" dedi.

23 Aralık 2018 Pazar 13:29

‘Pezevenk’ Müjdat Gezen ve oynadığı filmin reklamını yapmaya çalışan sözde sanatçı Metin Akpınar, CHP’nin kanalı Halk TV’de milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili küstahça sözler sarfetmişti. Metin Akpınar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açık açık ölümle tehdit etmişti.

İki hadsizden büyük küstahlık!

‘Pezevenk’ Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." dedi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Erdoğan'ı ölümle tehdit etti!

Metin Akpınar adlı sözde sanatçı ise , Türkiye’de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit etmişti. Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." demişti.

İsmi sanat camiasından silinen ve kimsenin rağbet göstermediği Gezen ve Akpınar’ın küstahlığı birçok kesimden tepki aldı.

Erdoğan’dan tokat gibi cevap: Bedelini ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine çirkince saldıran iki isme de tokat gibi cevap verdi. Erdoğan, "Başka liderleri yaşadığı kötü sonu yaşayabilir" diyen Metin Akpınar'a "Beni ipe götürmek senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi" şeklinde cevap verdi.

"Yav senin her yerin sanatçı olsa ne yazar"

DEİK Mali Genel Kurulunda konuşan Erdoğan "Beni ipe götüreceklermiş. Yav senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz şadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:29
  1. Müjdat Gezen
  2. Metin Akpınar
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • magdur66magdur6628 dk önce
    ayici bayram 28 subat medyacisi dundar ve filmlerde bile sapik olan metin siz kimsiniz ula deist zihniyetin mensuplari sizi
  • çağlarçağlar32 dk önce
    kişiyi dili sürükleyip cehenneme götürecekmiş,,ağzından çıkana yaptıklarına dikkat etmez isen hembu dünyada hemde ahirette sorunlar ve sıkıntılaryaşarsın yaptıkların kötüyse,,,geçmiişte bizi güldürselerde malesef şimdi gerçek yüzlerini ortaya koydular ,, ilginç olanı ise yaptıklarının hem kendine hemde ailesine hatta ülkeye bile zararı olduğunun bilincindelermi yoksa bu yaptıklarının ciddi birşey olduğunu umursamıyorlarmı,,,yürek yemiş misali,,,bir nesil İSLAM 'sız yetişirse vay o neslin haline,,İSLAM dini kutsaldır,,müminler müslümanlar kardeştir,,,iftira gıybet almış başını gidiyor,,,insan önce kendine bakmalı,,sanatçı diyorsa kendine eğer sanatı bırakıpta başkalarına saldırıyorsa eğero sanatçı değil saldırgandır..halk tv neden kapatılmıyor ..fox tvde öyle..
  • Mustafa erMustafa er37 dk önce
    Bunlar sanatçı bozuntusu din kitap ahlak yoksunu münafık mütdezeller sonunuz geldi...
  • kenan yakutkenan yakut49 dk önce
    bunlar bunu düşünüyor olabilirler zaten istekleri bubizde biliyoruz ama unutmasınlar bu millet adnan menderes zamanındaki uyutulmuş kandırılmış bireyler değil şimdi halkın adamı kim görüyor gerekirse liderinin yolunda can vermeyi de bilir 15 temmuzda gösterdi bu millet her zamanda hazırdır liderinin yanında olmaya zaten başka lider varmı
  • ahmetahmet1 sa önce
    şahadet ederiz bu kişiler kötü insanlardır! Allah bildiği gibi yapsın iki dünyada da

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