Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

‘Pezevenk’ Müjdat Gezen ve oynadığı filmin reklamını yapmaya çalışan sözde sanatçı Metin Akpınar, CHP’nin kanalı Halk TV’de milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili küstahça sözler sarfetmişti. Metin Akpınar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açık açık ölümle tehdit etmişti.

İki hadsizden büyük küstahlık!

‘Pezevenk’ Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." dedi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Erdoğan'ı ölümle tehdit etti!

Metin Akpınar adlı sözde sanatçı ise , Türkiye’de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit etmişti. Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." demişti.

İsmi sanat camiasından silinen ve kimsenin rağbet göstermediği Gezen ve Akpınar’ın küstahlığı birçok kesimden tepki aldı.

Erdoğan’dan tokat gibi cevap: Bedelini ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine çirkince saldıran iki isme de tokat gibi cevap verdi. Erdoğan, "Başka liderleri yaşadığı kötü sonu yaşayabilir" diyen Metin Akpınar'a "Beni ipe götürmek senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi" şeklinde cevap verdi.

"Yav senin her yerin sanatçı olsa ne yazar"

DEİK Mali Genel Kurulunda konuşan Erdoğan "Beni ipe götüreceklermiş. Yav senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz şadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın." dedi.