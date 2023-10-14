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Spor Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Özbek'e tebrik telefonu
Spor

Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-10-14 18:13:00 -
Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbek'i, yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i, yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ile kulübün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Özbek'i, yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesi dolayısıyla kutladı.

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