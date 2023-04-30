Erdoğan’dan Fulya Öztürk’e adaylık teklifi! Bu kız var ya bu kız.

Hafta içi katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG aracıyla birlikte TEKNOFEST'e katıldı.

2013-2021 yıllarında haber muhabiri olarak afet bölgelerinde, Afrika'nın yoksul ülkelerinde, Çorlu tren kazasında, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ve 2021-2022 deprem bölgesindeki yaptığı yayınlarla tanınan Fulya Öztürk aracın önünde durarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile röportaj yaptı.

Fulya Öztürk’ü gören Erdoğan gülümseyerek sitem etti. TOGG aracının direksiyonunda bulunan Aliyev’e;

"Bu var ya bu kız. Ya ben bunu aday yapacaktım. Kayboldu ortadan. Bana bak, çok çalış. Tamam mı? Bu tam milli." Dedi.

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Aliyev de Fulya Öztürk’ü tanıdığını ifade ederek;

“Bu kız ikinci Karabağ savaşında en tehlikeli yerlere girerek bizimle ağladı, bizimle sevindi. Bu kız bizim kız.” Dedi. Erdoğan da;

“Bu tam milli.” Diye ekledi. İlginç diyaloglar videoda…