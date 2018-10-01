Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Gazetecilerin, "Euro 2024 Almanya’ya kaldı... Ne dersiniz? Lobiler etkili oldu iddiaları var." sorusuna Erdoğan şöyle cevap verdi;

Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.