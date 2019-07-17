0553 313 94 23

Erdoğan’dan Erbil’deki saldırıya dair açıklama!

Erbil’de Türk konsolosluk çalışanlarına dair saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faillerin yakalanması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğünü söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
Erdoğan’dan Erbil’deki saldırıya dair açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil’de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik terör saldırısına dair açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden mesaj paylaşan Erdoğan, şunları yazdı:

Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Erbil'de Türk yetkililerin olduğu restorana saldırı! İlk belirlemelere göre...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
  1. Erbil
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. saldırı
  4. şehit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK Genel Başkanı Palandöken: “Milletimizin başı sağolsun”
    1. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki..
    3. TBMM şüpheli çocuk ölümlerini..
    4. Çaldıran Belediyesinden askere gidecek..
    5. İtalya'da mafyaya büyük darbe! Çok..
    6. Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi..
    7. Erbil saldırısı sonrası ABD'den flaş..
    8. Bakan Pekcan şehit esnafların..
    9. Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu
    10. Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi..
    11. Sakarya için sağanak uyarısı
    12. Isaac Cofie Demir Grup Sivasspor’da
    13. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    14. ADÜ’de ‘Darbelerin Sosyo - Ekonomik’..
    15. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    16. İranlı yazardan "15 Temmuz'u"..
    17. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    18. Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
    19. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    20. Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından..
    21. Nijerya’da bina çöktü: 12 ölü
    22. Kıbrıs gazilerine madalya
    23. Antalya’da otobüs, otomobil ile..
    24. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Denizli’de haftanın 3 gün trafik..
    27. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    28. "Türkiye temiz enerjiye yönelmeli"
    29. Havran’da Atatürk’e kapılarını açan ev..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda