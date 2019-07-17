Erdoğan’dan Erbil’deki saldırıya dair açıklama! Erbil’de Türk konsolosluk çalışanlarına dair saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faillerin yakalanması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil’de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik terör saldırısına dair açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden mesaj paylaşan Erdoğan, şunları yazdı: “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.” Erbil'de Türk yetkililerin olduğu restorana saldırı! İlk belirlemelere göre...

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