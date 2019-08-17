Erdoğan’dan enerjiyle ilgili üç genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla enerjiyle ilgili üç ayrı genelge yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan genelgelere göre, 2016 yılında ‘Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’ olarak oluşturulan yapı, ‘Enerji ve Tabii kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’ olarak değiştirildi.

İkinci genelgede ise nükleer santral projelerinin gecikmeden tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının yürüttüğü iş ve işlemlerin hızla sonuçlandırılacağı dile getirildi. Kamu binalarında enerji tasarrufuyla ilgili genelgeye göre ise yıllık enerji tüketimi belli bir miktarın üstünde olan tüm kamu kurumları 2023 sonuna kadar yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayacak.