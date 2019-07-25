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Erdoğan'dan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması! "Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki uzun süreli bir hapis hayatından sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla ile ilgili olarak "Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz" dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:01
Erdoğan'dan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması! "Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet Nişanı Tevcihi töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki uzun süreli bir hapis hayatından sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz"

Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle ilgili sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, "Yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır. Her türlü girişimleri yaptık ve verilen kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde sen bir defa önce ailenle çocuklarınla dinlen. Ondan sonra da seni Ankara'da Külliye'de bekliyorum dedim. Orada oturur konuşur ne yapacağımıza karar veririz dedik. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bir bariyer söz konusu değildir. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:01
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hakan Atilla
  4. Flaş açıklama

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