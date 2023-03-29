Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret: Ortak liste açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te geldi.

Erdoğan dün de Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

Görüşme sonra açıklama yapan Destici şu ifadeleri kullandı:

Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları konuştuk. BBP'nin sahada yaptığı çalışmaları kendisiyle paylaştık. Kendisi de izlenimlerini paylaştı. Bize gelen talepleri de kendileriyle paylaştık. 2. gündem maddesi seçime giderken toplumumuzun talepleri var, bunların çoğu çözüldü. Seçimlerle ilgili de tabi ki değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarımızı da kendisiyle paylaştık. Sahadan gelen sonuçlar gösteriyor ki Cumhur İttifakı seçimleri birinci turda kazanacaktır. Cumhur İttifakı'nın şuanda yüzde 49-50 civarında oyumuz var. Partiler elbette ki ayrı ayrı girdiğinde bir kayıp yaşanacaktır. Birlikte girildiğinde çoğunluk elde edilebilir. Şuandaki karar ya da çalışma nedir? diye sorarsanız. 4 siyasi parti de ayrı listelerini hazırlıyorlar. Ortak liste girildiğinde buna büyük imkan sağlayacaktır. Sonuçlanmış somut bir durum yok. Simülasyon çalışmaları yapılıyor.

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