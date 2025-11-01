Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bir sene önce başlatılan terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe alındığını vurgulayarak, "Tahrikler karşısında galeyana gelmedik. Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik." diye konuştu.

"DEM HEYETİ İLE UMUT VERİCİ GÖRÜŞME YAPTIK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Son olarak Perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde DEM heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız. Tahriklere karşı galeyana gelmedik." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCE TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SONRA TERÖRSÜZ BÖLGE MENZİLİNE VARACAĞIZ"

Cumhur İttifakı olarak ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız." dedi.