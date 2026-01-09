  • İSTANBUL
TOKİ Antalya'da 13 bin 213 konutun kura çekilişi yarın

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TOKİ Antalya'da 13 bin 213 konutun kura çekilişi yarın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yarın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Antalya'da inşa edilecek! Antalya'da 13 bin 213, Bingöl'de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri sürüyor.

TOKİ koordinesinde bugün Muş ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle vatandaşların yeni yuvaları belirlenirken, Ardahan'daki kura çekimine Vali Yardımcısı Mehmet Sert, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay katıldı.

Muş'ta düzenlenen kura çekimine, Muş Valisi Avni Çakır, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca iştirak etti.

38 bin 160 hak sahibi belli oldu
Bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni yuvalarına kavuşmaya hak kazanırken, kura çekim törenleri yarın Antalya ve Bingöl'de devam edecek.

Antalya'da 13 bin 213, Bingöl'de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Antalya'daki kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

 

