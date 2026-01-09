  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halep’te terörün kökü kazınıyor! Köşeye sıkışan PKK/YPG’li hainler şehri terk ediyor! Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı! Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor! Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu!
Gündem Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor

Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.

Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti ile ilgili dikkat çeken bir katılım iddiası paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.

"CHP'den AK Partimize bomba transfer" diyen Sayan şu ifadeleri kullandı:

 

CHP'den AK Partimize bomba transfer...

Kaynağım yine beni yanıltmadı. Aylar önce söylemiştim; birileri şiddetle karşı çıkmıştı.

Bugün gelinen noktada o transfer gerçekleşiyor. Sadece, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı bekleniyor.

Tüm görüşmeler tamamlanmıştır. Aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Balıkesir Büyükşehir Başkanımız sayın Ahmet Akın bey…

 

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor
Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

Gündem

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

AK Partili başkanlar görevden alındı
AK Partili başkanlar görevden alındı

Siyaset

AK Partili başkanlar görevden alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gazze 2

Ittifakların yeni versiyonu , bomba transferler. Seçmenlere duyrulur .

Abdullah Biri

Dogru dürüst ahlaklı vijdanlı calışanı Allah bir sebeb verir dogru yola getirir. Dünyadailk 5 girmek için dünyanın 3 . Dünyasavaşı ndan önce millet siyaset birlikte olmalı. Şimdisiyaset zamanı deyil ,siyaset birlik ve dünya lideri olma zamank
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23