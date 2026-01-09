Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.
Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti ile ilgili dikkat çeken bir katılım iddiası paylaşıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.
"CHP'den AK Partimize bomba transfer" diyen Sayan şu ifadeleri kullandı:
CHP'den AK Partimize bomba transfer...
Kaynağım yine beni yanıltmadı. Aylar önce söylemiştim; birileri şiddetle karşı çıkmıştı.
Bugün gelinen noktada o transfer gerçekleşiyor. Sadece, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı bekleniyor.
Tüm görüşmeler tamamlanmıştır. Aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Balıkesir Büyükşehir Başkanımız sayın Ahmet Akın bey…
