Halep'te Kritik Saatler: Terör Örgütü SDG İçin Süre Doldu, Ordu Operasyon Hazırlığında

Teröristler Çatışmada Israrcı

Suriye resmi haber ajansı Sana’nın aktardığı bilgilere göre, ordu birlikleri tahliye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına süreyi akşam saatlerine kadar uzatmış olsa da terör örgütü bu fırsatı geri tepti. Sdg unsurlarının stratejik öneme sahip Şeyh Maksut Mahallesi’nden çıkmayı reddettiği ve çatışma hazırlıklarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Hedefteki Beş Bölge Belirlendi

Müzakere sürecinin tıkanması üzerine Suriye ordusu, operasyon sinyalini verdi. Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 5 ayrı noktanın vurulacağı açıklandı. Ordu yetkilileri, hedeflenecek bölgelerin haritalarını kamuoyuyla paylaşarak sivillere hayati bir uyarıda bulundu: "Terör unsurlarından uzaklaşın ve güvenli bölgelere sığının."

Tahliye Otobüsleri Bekleyişte

Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ateşkes kapsamında; Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin teröristlerden arındırılması hedefleniyordu. Elleyremun bölgesinde teslim olan teröristleri taşımak üzere gönderilen 20 otobüs bekleyişini sürdürürken, örgütün uzlaşmaz tavrı bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi.