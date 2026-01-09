  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Halep'te Kritik Saatler: Terör Örgütü SDG İçin Süre Doldu, Ordu Operasyon Hazırlığında
Gündem

Halep'te Kritik Saatler: Terör Örgütü SDG İçin Süre Doldu, Ordu Operasyon Hazırlığında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Halep'te Kritik Saatler: Terör Örgütü SDG İçin Süre Doldu, Ordu Operasyon Hazırlığında

Suriye’nin Halep kentinde gerilim doruk noktasına ulaştı. Suriye ordusu ile terör örgütü Pkk/Ypg’nin uzantısı olan SDG arasında sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkeste sona gelindi. Teröristlerin silah bırakması ve bölgeyi terk etmesi için tanınan ek süre, yerel saatle 18.00 itibarıyla resmen doldu.

Teröristler Çatışmada Israrcı

Suriye resmi haber ajansı Sana’nın aktardığı bilgilere göre, ordu birlikleri tahliye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına süreyi akşam saatlerine kadar uzatmış olsa da terör örgütü bu fırsatı geri tepti. Sdg unsurlarının stratejik öneme sahip Şeyh Maksut Mahallesi’nden çıkmayı reddettiği ve çatışma hazırlıklarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Hedefteki Beş Bölge Belirlendi

Müzakere sürecinin tıkanması üzerine Suriye ordusu, operasyon sinyalini verdi. Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 5 ayrı noktanın vurulacağı açıklandı. Ordu yetkilileri, hedeflenecek bölgelerin haritalarını kamuoyuyla paylaşarak sivillere hayati bir uyarıda bulundu: "Terör unsurlarından uzaklaşın ve güvenli bölgelere sığının."

Tahliye Otobüsleri Bekleyişte

Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ateşkes kapsamında; Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin teröristlerden arındırılması hedefleniyordu. Elleyremun bölgesinde teslim olan teröristleri taşımak üzere gönderilen 20 otobüs bekleyişini sürdürürken, örgütün uzlaşmaz tavrı bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi.

1
