Fransa'da yine skandal: Başörtülü kıza tepki çeken hareket!
Fransa’nın Ardèche bölgesindeki Montgolfier Lisesi’nde, hastalığı nedeniyle saçları dökülen Mélina, taktığı başörtü nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.
Fransa’nın Ardèche bölgesindeki Montgolfier Lisesi’nde, hastalığı nedeniyle saçları dökülen Mélina, taktığı başörtü nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.
Fransa’nın Ardèche bölgesindeki Annonay kentinde bulunan Montgolfier Lisesi’nde eğitim gören Mélina, sağlık sorunları nedeniyle başını kapattığı için okuldan uzaklaştırıldı. Mélina eğitim hakkından mahrum bırakıldığını belirterek adalet çağrısında bulundu.
SAĞLIK GEREKÇESİYLE BAŞINI KAPATTI Epilepsi hastası olan Mélina, hastalığa bağlı olarak ciddi saç dökülmesi yaşadığını ve bu durumu gizlemek amacıyla önce başını örttüğünü, ardından bone takmaya başladığını ifade etti. Genç kız, bu tercihin tamamen sağlık ve psikolojik nedenlere dayandığını, dini bir anlam taşımadığını vurguladı. Ailenin sunduğu sağlık raporlarına rağmen okul yönetimi, başörtüsünü Fransa’daki laiklik ilkesi kapsamında “dini simge” olarak değerlendirdi ve Mélina’nın derslere katılmasına izin vermedi.
OKULDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ Olay, kasım ayı tatilinden kısa süre önce Mélina’nın okulda geçirdiği ciddi bir epilepsi nöbetiyle daha da gündeme geldi. İngilizce dersi sırasında nöbet geçiren genç kıza, okulda görevli bir hemşire bulunmadığı için anında müdahale edilemedi. Mélina, ambulansla hastaneye kaldırılırken aile, okulda sağlık personeli bulunmamasına tepki gösterdi.
OKUL YÖNETİMİNİN TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ Kasım tatili sonrası başını örterek okula gelen Mélina’ya, okul yönetimi tarafından yine izin verilmedi. Mélina’nın aktardığına göre, okul müdürü Millî Eğitim’e bağlı bir doktorla yapılan çevrim içi toplantı sırasında, “Bunun örtü olup olmadığına ben karar veririm” ifadelerini kullandı.
“AÇIK BİR AYRIMCILIK” Yaklaşık iki aydır eğitim hakkından mahrum kalan Mélina ve ailesi, yaşananların açık bir ayrımcılık olduğunu savunarak yetkililerden çözüm bekliyor. Aile, sağlık sorunları yaşayan öğrencilerin daha insani, duyarlı ve bireysel koşullar gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23