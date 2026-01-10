Fransa'da yine skandal: Başörtülü kıza tepki çeken hareket!

SAĞLIK GEREKÇESİYLE BAŞINI KAPATTI Epilepsi hastası olan Mélina, hastalığa bağlı olarak ciddi saç dökülmesi yaşadığını ve bu durumu gizlemek amacıyla önce başını örttüğünü, ardından bone takmaya başladığını ifade etti. Genç kız, bu tercihin tamamen sağlık ve psikolojik nedenlere dayandığını, dini bir anlam taşımadığını vurguladı. Ailenin sunduğu sağlık raporlarına rağmen okul yönetimi, başörtüsünü Fransa’daki laiklik ilkesi kapsamında “dini simge” olarak değerlendirdi ve Mélina’nın derslere katılmasına izin vermedi.