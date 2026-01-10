  • İSTANBUL
Ukrayna İHA ile vurdu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı
Dünya

Ukrayna İHA ile vurdu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ukrayna İHA ile vurdu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtildi. Olay yerinde gerekli çalışmaların yapıldığı ve olayda can kaybı olmadığı açıklandı.

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü kaydeden Boçarov, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktı. Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

