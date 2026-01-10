  • İSTANBUL
Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı
Giriş Tarihi:

Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında gece mekanlarına yönelik yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

Foto - Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Bebek Otel ile Beşiktaş'taki Klein Phönix'in de bulunduğu 6 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sırasında oyuncu Can Yaman'ın gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Foto - Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan 6 gece mekânına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Beşiktaş'taki Klein Phönix ile Bebek Otel'in de aralarında yer aldığı işletmelerde arama yapıldığı öğrenildi.

Foto - Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, söz konusu mekânlarda detaylı inceleme yapıldı. Ekiplerin operasyon sırasında çeşitli delillere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Foto - Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre mekanlara yapılan aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

Foto - Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, operasyon kapsamındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamaların beklendiği ifade edildi.

Foto - Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı

