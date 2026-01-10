Operasyon genişliyor! Ünlü oyuncu Can Yaman da uyuşturucudan gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında gece mekanlarına yönelik yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında gece mekanlarına yönelik yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Bebek Otel ile Beşiktaş'taki Klein Phönix'in de bulunduğu 6 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sırasında oyuncu Can Yaman'ın gözaltına alındığı ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan 6 gece mekânına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Beşiktaş'taki Klein Phönix ile Bebek Otel'in de aralarında yer aldığı işletmelerde arama yapıldığı öğrenildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, söz konusu mekânlarda detaylı inceleme yapıldı. Ekiplerin operasyon sırasında çeşitli delillere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre mekanlara yapılan aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, operasyon kapsamındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamaların beklendiği ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23