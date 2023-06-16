Erdoğan’dan bomba Sisi kararı
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.
Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan Şen, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı görmeyi istediklerini biliyorum. İki lider görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.
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