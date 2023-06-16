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Gündem Erdoğan’dan bomba Sisi kararı
Gündem

Erdoğan’dan bomba Sisi kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:04:00 -
Erdoğan’dan bomba Sisi kararı

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan Şen, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı görmeyi istediklerini biliyorum. İki lider görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.

 

 
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Yorumlar

Akit bu katil olan sisi degilmi?

Bir zamanlar Türkiye buna katil sisi diyordu şimdi ise dost sisi diyecek :)

osman

kardeşim sisi.döne döne başım döndü.
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