  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Erdoğan'dan bomba adım! Bu hamle, çok konuşulacak
Medya

Erdoğan'dan bomba adım! Bu hamle, çok konuşulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye-Türkiye-Rusya olarak üçlü adım atılmasından bahsetmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Burhanettin Duran, "İstihbarat, savunma ve dışişleri bakanlarının ardından liderlerin bir araya gelmesi teklifini Putin’e ilettiğini söyleyen Erdoğan, Suriye’de yeni bir masanın kurulmasına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 09:03:00 -
Erdoğan'dan bomba adım! Bu hamle, çok konuşulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye-Türkiye-Rusya olarak üçlü adım atılmasından bahsetmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Burhanettin Duran, "İstihbarat, savunma ve dışişleri bakanlarının ardından liderlerin bir araya gelmesi teklifini Putin’e ilettiğini söyleyen Erdoğan, Suriye’de yeni bir masanın kurulmasına işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Duran, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Erdoğan’ın Avaza ziyareti dönüşü Suriye-Türkiye-Rusya olarak üçlü adım atılmasından bahsetmesi önemliydi. İstihbarat, savunma ve dışişleri bakanlarının ardından liderlerin bir araya gelmesi teklifini Putin’e ilettiğini söyleyen Erdoğan, Suriye’de yeni bir masanın kurulmasına işaret ediyor.

Daha önce Esed ile görüşebileceğini açıklayan Erdoğan, şimdi Putin’in de ihtiyacına dokunan bir girişimi seslendiriyor. Bu teklif, siyasi bir süreci temin ederek sığınmacıların dönüşüne katkı verecek ve PKK-YPG’yi 30 kilometrelik güvenlik koridorunun ötesine taşıyacak bir görüşmeler zincirine dönüşürse Suriye denklemi köklü bir değişime uğrayabilir."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23