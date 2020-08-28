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Siyaset Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprü inşası için 700 milyon TL’lik kaynak aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:16:00 -
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapımına 2016 senesinde başlanan ve 2018’de bitirilmesi planlanan köprünün tamamlanması gecikti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak olan köprü, kaynak sorunu nedeniyle tamamlanamadı.

MHP lideri Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı söz konusu köprü, 215 milyon TL’ye ihale edildi. 2018’in Ekim ayında bitirilmesi hedeflenen köprünün ancak üçte biri tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, söz konusu köprü için 40 milyon TL aktardıklarını ancak yüklenici firmanın kendilerine 600 milyon TL’lik masraf çıkardığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini ve köprünün tamamlanması için kaynak aktardığını söyledi. “Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması için talimat verdi.” diyen Abdülkadir Selvi sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL'lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

ALLAH'IM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH AMİNN BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN AMİİİN İNŞALLAH...
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Nur

Yakışır valla mhp liderine ülkenin göz bebekleri iki lider Tarih sizi altın harflerle yazacak sizi Allah Rızası için seviyoruz Maşallah Allah hayırlı uzun versin nice seneler ittifakta kalın
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