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Siyaset Erdoğan'dan Azerbaycan 'ortak bildirisi'ne teşekkür
Siyaset

Erdoğan'dan Azerbaycan 'ortak bildirisi'ne teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak ortak bir bildiri yayınlayan siyasi partilere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:29:00 - 2020-09-28 19:42:41
Erdoğan'dan Azerbaycan 'ortak bildirisi'ne teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Mecliste AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti  ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırısını kınadı. 

Erdoğan'dan siyasi partilere teşekkür

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin imzalamadığı ortak bildiriyle ilgili Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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