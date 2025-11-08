Erdoğan'dan Atatürk talimatı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin restorasyonunun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandığını dile getirdi.

Kürşad Zorlu, "Ecdadımızın aziz hatırasına saygımızın bir sembolü olan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını Büyük Önder'in vefatının 87'nci yıl dönümünde büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Bu önemli ve anlamlı esere sahip çıkarak hak ettiği noktaya taşınmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." sözlerini sarf etti.