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Siyaset Erdoğan’dan 4 yeni atama
Siyaset

Erdoğan’dan 4 yeni atama

Yeniakit Publisher
2023-12-01 10:43:00 -
Erdoğan’dan 4 yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Yazıcı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İsmail Boz; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güliz Muğan getirildi. Söz konusu atama kararları Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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