Erdoğan'a Togg sürprizi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ilk Togg'u teslim edeceklerini açıkladı.

314 ve 523 kilometre menzilli iki batarya seçeneği

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

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