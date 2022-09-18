Erdoğan'a teşekkür eden çiftçiye nankörce çıkıştı!

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"Lafa Gel" adlı Youtube kanalında konuşan bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkeyi yönetiminden dolayı teşekkür etti.

Ülkemizin huzur içinde olduğunu belirten çiftçi Avrupa'yı örnek göstererek, "Bak Avrupa'da raflar bomboş. Açlıkla boğuşuyorlar." dedi.

Ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlara da değinen çiftçi vatandaş, "100 bin lira maaş alsalar bu millete yine yetmez." ifadelerini kullandı.

Ayakkabısı olanın nankörlüğü!

Röportajın sonunda söyleşiye dahil olan bir başka vatandaş ise, halinden memnun çiftçiye, çirkin ifadelerle eleştiride bulundu.

Ayağına bir ayakkabı al amca. Zaten senin gibi ayakkabısızlar bu ülkeyi bu hale getirdi.

Ayağında ayakkabısı olmayıp şükreden çiftçiye karşın ayağındaki ayakkabı ile nankörlük eden vatandaş, yüzde 50'den fazla oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsizce beddua etti.