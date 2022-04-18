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Gündem Erdoğan’a oy verir misiniz? Ümit Özdağ kem küm yaptı ama herkes anladı
Gündem

Erdoğan’a oy verir misiniz? Ümit Özdağ kem küm yaptı ama herkes anladı

Parti kurup ancak kendi ‘koca’ partisinde aday bulamayıp cumhurbaşkanı adayını CHP’den seçen ‘ırkçı’ Ümit Özdağ ‘kem küm’ yaptı ama ‘benzemezler’ ittifakına göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 10:18:00 -

Suriyelilere yönelik faşizan açıklamaları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 2023 seçimlerine ilişkin soruyu yanıtladı. 

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalsalar, oyunuzu hangisine veririsiniz, Recep Tayyip Erdoğan’a mı Millet İttifakı adayına mı?” sorusuna yanıt verdi.

Millet İttifakı adayı için “Biz istediğimizi koyarız, kimi koyarsak Erdoğan’dan daha iyidir” lüksü olmadığını belirten Ümit Özdağ, kendilerinin bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını ifade etti.  

 

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Yorumlar

alper

Allah belanı versin ırkçı hayin şerefsiz sen Erdoğanı bir tırna edermisin

ELAZİZLİ

Bu molozun fikri varmı ki konuşuyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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