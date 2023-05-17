  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Zeynep Tunuslu: ‘Cihangir’e gelme’ dediler
Gündem

Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Zeynep Tunuslu: ‘Cihangir’e gelme’ dediler

Yeniakit Publisher
2023-05-17 12:00:00 - 2023-05-17 12:01:13

Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan ünlü modacı Zeynep Tunuslu, paylaşımı sonrası ağır hakaretlere maruz kaldığını ve arkadaşlarından "Cihangir'e gelme, sana sert sözler söyleyebilirler" diye uyarı aldığını belirtti.

Seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, bu paylaşımı sonrası ağır hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Tunuslu, oyunun her zaman vatana millete hizmet edenden yana olduğunu söyledi.

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı;

Marjinal bir kadın olarak görülüyorsunuz. Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz?

Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık. Sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır, sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimlere bir gün kala video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir açıklama yaptınız...

Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim ve hep hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim.

"CİHANGİR'E GELME"

Arkadaşım bana "Cihangir'e gelme, açıklamandan sonra sana sert sözler söyleyebilirler" dedi. Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Düşünceyi açıklamak suç mu? Samimiyetsizlikten sıkıldım, rol yapmadan ne düşünüyorsam onu söyledim asla pişman değilim. Ben bu açıklamaları da reklam veya gündeme gelmek için yapmadım. Bu yaştan sonra ne üne ne de reklama ihtiyacım var. Sadece tavrımı göstermek için tercihimi açıkladım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şener

Kendi mahallenden gelecek lince hazır ol demiştik. Gülü seven dikenine katlanır. Şimdi nasıl bir duruş sergileyeceksin göreceğiz.

zurnacı ke mal

teröristler terör estirir.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23