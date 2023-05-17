Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Zeynep Tunuslu: ‘Cihangir’e gelme’ dediler

Seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, bu paylaşımı sonrası ağır hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Tunuslu, oyunun her zaman vatana millete hizmet edenden yana olduğunu söyledi.

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı;

Marjinal bir kadın olarak görülüyorsunuz. Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz?

Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık. Sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır, sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimlere bir gün kala video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir açıklama yaptınız...

Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim ve hep hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim.

"CİHANGİR'E GELME"

Arkadaşım bana "Cihangir'e gelme, açıklamandan sonra sana sert sözler söyleyebilirler" dedi. Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Düşünceyi açıklamak suç mu? Samimiyetsizlikten sıkıldım, rol yapmadan ne düşünüyorsam onu söyledim asla pişman değilim. Ben bu açıklamaları da reklam veya gündeme gelmek için yapmadım. Bu yaştan sonra ne üne ne de reklama ihtiyacım var. Sadece tavrımı göstermek için tercihimi açıkladım.