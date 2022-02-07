Erdoğan'a nefret kusanlar tıynetlerini gösterdiler

Muhaliflikten gözü dönen Millet İttifakı unsurları insan sağlına bile saygı göstermeyi başaramıyor.

Geçtiğimiz günlerde HDP'li Hüda Kaya, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 'Dilerim. Geçmiş olmasın' paylaşımını yaptı.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "PKK’nın katlettiği kişiler için herhangi bir tepki vermeyen ancak terörist öldürüldüğünde ortaya çıkan Hüda Kaya, değil HDP, CHP milletvekili olsa o bile başörtüsü ile Meclise giremezdi. AK Parti sayesinde başörtüsü ile girebiliyor. Ama gelin görün ki, onun kıyafetine dokunulmasına engel olan kişiye böyle nankörlük yapabiliyor. Tıynetlerini göstermiş oluyorlar. Biz oturduğumuz zaman masaya, sen PKK’lı ölen teröristler için içi sızlayan kişisin. PKK’lı teröristlere öyle, İslam’a hakaret edenlere yine öyle ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gelince “Geçmiş olmasın” şeklinde açıklama. İstediklerini söylesinler, bizler için hiçbir kıymeti yok" ifadelerini kullandı.