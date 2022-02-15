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Gündem Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi 11 Mart olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 14:51:00 -
Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi belli oldu

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip tutanağını hazırlayarak ilk duruşmayı 11 Mart'a bıraktı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın aracılığıyla yapılan tahliye talebini ise reddetti.

İddianame

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

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