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Erdoğan'a hakaret eden muhabir bakın kim çıktı

Almanya'da provokasyon amaçlı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelinin dikilmesinin ardından canlı yayında Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullanan muhabir PKK destekçisi çıktı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:30

Almanya'da provokasyon amaçlı olarak Başkan Erdoğan'ın heykeli dikildi. O sırada canlı yayında olan bir muhabir Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. Buna dayanamayan küçük yaştaki bir çocuk mikrofona gelerek 'Başkan Erdoğan iyi bir lider' dedi. Muhabir çocuğun söylediklerine dayanamayarak bir kenara itti. Gündem olan görüntülerin ardından ise muhabirin terör örgütü PKK destekçisi Aydoğan Makasçı olduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:30
  1. erdoğan makasçı
  2. erdoğan'a hakaret

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