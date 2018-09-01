Erdoğan'a hakaret eden muhabir bakın kim çıktı

Almanya'da provokasyon amaçlı olarak Başkan Erdoğan'ın heykeli dikildi. O sırada canlı yayında olan bir muhabir Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. Buna dayanamayan küçük yaştaki bir çocuk mikrofona gelerek 'Başkan Erdoğan iyi bir lider' dedi. Muhabir çocuğun söylediklerine dayanamayarak bir kenara itti. Gündem olan görüntülerin ardından ise muhabirin terör örgütü PKK destekçisi Aydoğan Makasçı olduğu ortaya çıktı.